Тест на COVID-19 можно в школах Тюмени

В школах Тюмени работают кабинеты-фильтры, где у учеников с симптомами ОРВИ есть возможность получить помощь. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса Тюменской области. В специализированных пунктах на базе учебных заведений врачи измерят температуру, сатурацию, при необходимости сделают тест на COVID-19.

«На нашей базе открыт фильтр для учащихся гимназии, которые заболели. У детей и их родителей есть возможность прийти на прием, получить квалифицированную помощь, сдать тест на ковид, если такая необходимость имеется», - рассказала директор гимназии №16 Наталья Филиппи.

Напомним, что школы Тюменской области переведены на дистанционный формат обучения до 12 февраля. В регионе предпринят весь спектр мер для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Ранее губернатор региона Александр Моор сообщал, что в области развернуто 1 600 коек для ковид-пациентов, количество сотрудников регионального центра телефонного обслуживания «Служба 122» увеличено. Сейчас служба готова принимать одновременно до 650 вызовов.

«Режим повышенной готовности действует в регионе как минимум до 1 марта. При необходимости он может быть продлен. В зависимости от эпидемиологической ситуации, мы готовы как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры. Самое важное – это жизни и здоровье наших земляков», – отмечал Александр Моор.