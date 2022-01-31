Прием заявок на отборочный этап Кубка РТК в Тюмени продлится до 10 марта

До 10 марта 2022 года продлится прием заявок на первый отборочный этап «Кубок РТК:Тюмень». Регистрация уже началась. Принять участие можно в двух номинациях: «Искатель» (10-14 лет) и «Экстремал» (от 10 лет). Соревнования пройдут 11 и 12 марта в Тюменском технопарке.

«Напомним, что в соревнованиях по экстремальной робототехнике «Кубок РТК:Тюмень» участвуют молодые инженеры, которые создают роботов для работы в экстремальных условиях. Турнир проходит на специальном полигоне с испытаниями, каждое из них имитирует реальные условия, в которых может оказаться робот: дымовая завеса, неровная поверхность (земля, камни), подъемы и спуски, зыбучие пески, абсолютная темнота, захват объекта. Зарегистрироваться, изучить положение о проведении соревнований «Кубок РТК:Тюмень» можно по ссылке. О правилах и распределении баллов можно узнать на официальном сайте соревнований», - сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Конкурс «Кубок РТК:Тюмень» проводится в Тюменской области для создания условий для развития научно-технического творчества учащихся и профориентации молодежи. Данные мероприятия направлены на развитие необходимых и актуальных ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который является одним из направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ».