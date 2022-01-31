В ковид-реанимациях ХМАО растет число пациентов

В Югре растет число заболевших коронавирусом и пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровльский.

«Сравниваем четвертую неделю января с третьей. Число заболевших за неделю выросло в 2,4 раза. В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%. За неделю отмечен максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные ковид-центры - эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья», - сообщил главвчрач округа.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Югре растет больше десяти дней подряд. Накануне было зарегистрировано почти три тысячи заболевших. Всего в регионе зарегистрировано почти 116 тысяч случаев COVID-19, за весь период пандемии умерли 2 167 человек.