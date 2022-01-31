Бензин в России почти самый дешевый в Европе

Цена на бензин в России одна из самых низких в Европе. К таким выводам пришли аналитики РИА «Новости». Для расчета они брали среднюю цену автомобильного топлива в 51,3 рубля за литр. При этом доходы граждан не учитывались.

«Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии, где литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр», - говорится в сообщении.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах (169,1 рубля за литр), Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции (дороже 150 рублей).

В декабре 2021 года аналитики назвали регионы России с самым доступным бензином. При расчете учитывалась стоимость топлива и средняя зарплата в регионе. Первое место списка занял Ямал, где на среднюю зарплату можно купить более двух тысяч литров бензина при цене на тот момент в 47,99 рубля за литр. Последнее место – у Чечни, где при цене в 48,49 рубля за литр граждане могут позволить себе 540 литров бензина.