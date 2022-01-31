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​Умер Виктор Мережко

Актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко умер в 84 года

​Умер Виктор Мережко
Фото: Dmitry Rozhkov, wikimedia.org

Актер, режиссер, сценарист, Народный артист России Виктор Мережко умер вечером 30 января. Ему было 84 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала НТВ, что режиссер заболел в декабре: «Он стал задыхаться. Вероятно, это был коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением». 10 января Мережко госпитализировали, результаты КТ показали поражение легких 90 и 95 процентов. Во время лечения начались осложнения, неделю назад актеру провели операцию, «которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови».

Виктор Мережко создал более 50 сценариев фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя – уходи» (1978). В 2007 году вышел сериал «Сонька Золотая Ручка», в котором Мережко выступил режиссером.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе в Ростовской области. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1968 году по специальности кинодраматург.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 473, комментариев: 0
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