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​Умер Леонид Куравлев

Советский и российский актер Леонид Куравлев скончался сегодня

​Умер Леонид Куравлев
Фото: kinofilmpro.ru

Не стало Леонида Куравлева: советский и российский актер умер на 86-м году жизни, о чем со ссылкой на Союз кинематографистов сообщает «Эхо Москвы». О причинах смерти пока не говорят — однако известно, что в январе артист попал в больницу с диагнозом вирусная пневмония.

Артист запомнился нескольким поколениям зрителей благодаря множеству ярких ролей в кино — он играл в «Семнадцати мгновениях весны», «Афоне», «Иване Васильевиче» и многих других фильмах, которые входят в золотой фонд советского и российского кинематографа.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 313, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 19:06
звезда. у меня нет слов что бы выразть скорбь.светлая память великому актеру.
Alkonowa1ow
Сегодня в 19:24
Ушёл из жизни замечательный советский и российский киноактёр Леонид Куравлев. Мне лично он запомнился по дебютному фильму Василия Шукшина «Живет такой парень» 1964 года. В этом фильме он сыграл в компании с ныне широко известными актерами кино, такими как Радион Нахапетов, Нина Сазонова, Иван Рыжов, Нина Чащина, Белла Ахмадуллина, сыграл простого парня водителя Пашку Колокольникова по кличке «Пирамидон», работающего на трассах Чуйского тракта на Алтае. Фильм был принят публикой тёпло и был воспринят, как комедийный. Сразу завоевал симпатии зрителей и получил ряд международных призов. Образ простого паренька Пашки сыгран Леонидом Куравлевым сыгран т ак достоверно, что казалось он сошёл с экрана в жизнь того времени. В нем проявилась вся сущность и глубина души русского простого человека. Леонид Куравлев раскрыл в этом образе и жизнь простого народа того времени.
Все остальные роли в фильмы мне кажется по теме были не его амплуа, так как ему приходилось играть в основном комедийные роли: и в Афоне, и в Иване Васильевиче. Да и в «Семнадцати мнгновениях вёсны» это тоже не его, как кажется,было амплуа. Но таких ролей как роль Пашки Колокольников в других фильмах ему уже не предлагали и не пришлось сыграть. Ибо расцвет Советского кинематографа пришёлся именно на 60-е годы. Но тем не менее и в других ролях Леонид Куравлев играл также ярко и убедительно.
Мне пришлось впервые смотреть этот фильм в 1966 году в кинозале Районного Дома культуры ( РДК), который уже давно нет (сгорел в 1974 г.). И ещё раз пересматривал его в кинотеатре «Октябрь» годом позже. К сожалению и «Октября» тоже нет. Снесли.
Так кинематограф в наше суровое время несет постоянные потери. Сначала уходят кинозалы, а затем вслед за ними уходят великие и просто замечательные киноактеры, такие как Леонид Куравлев.
И с его уходом уходит целая эпоха расцвета отечественного кинематографа 60-годов.
Светлая память о величайшем киноактёре нашем современнике Леониде Куравлеве навсегда сохранится в сердцах кинозрителей всех поколений и будет жить вечно в их сердцах в образах созданных им на киноэкранах отечественного кинематографа.
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