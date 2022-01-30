Советский и российский актер Леонид Куравлев скончался сегодня

Не стало Леонида Куравлева: советский и российский актер умер на 86-м году жизни, о чем со ссылкой на Союз кинематографистов сообщает «Эхо Москвы». О причинах смерти пока не говорят — однако известно, что в январе артист попал в больницу с диагнозом вирусная пневмония.
Артист запомнился нескольким поколениям зрителей благодаря множеству ярких ролей в кино — он играл в «Семнадцати мгновениях весны», «Афоне», «Иване Васильевиче» и многих других фильмах, которые входят в золотой фонд советского и российского кинематографа.
Все остальные роли в фильмы мне кажется по теме были не его амплуа, так как ему приходилось играть в основном комедийные роли: и в Афоне, и в Иване Васильевиче. Да и в «Семнадцати мнгновениях вёсны» это тоже не его, как кажется,было амплуа. Но таких ролей как роль Пашки Колокольников в других фильмах ему уже не предлагали и не пришлось сыграть. Ибо расцвет Советского кинематографа пришёлся именно на 60-е годы. Но тем не менее и в других ролях Леонид Куравлев играл также ярко и убедительно.
Мне пришлось впервые смотреть этот фильм в 1966 году в кинозале Районного Дома культуры ( РДК), который уже давно нет (сгорел в 1974 г.). И ещё раз пересматривал его в кинотеатре «Октябрь» годом позже. К сожалению и «Октября» тоже нет. Снесли.
Так кинематограф в наше суровое время несет постоянные потери. Сначала уходят кинозалы, а затем вслед за ними уходят великие и просто замечательные киноактеры, такие как Леонид Куравлев.
И с его уходом уходит целая эпоха расцвета отечественного кинематографа 60-годов.
Светлая память о величайшем киноактёре нашем современнике Леониде Куравлеве навсегда сохранится в сердцах кинозрителей всех поколений и будет жить вечно в их сердцах в образах созданных им на киноэкранах отечественного кинематографа.