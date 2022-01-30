Штамм «Омикрон» превратит коронавирус в сезонную простуду, предполагают вирусологи

Против омикрона не попрешь? Вирусологи предполагают, что новому штамму бесполезно противиться — он распространится по всему миру. Однако есть в этом и положительный момент: в этом случае коронавирус неминуемо превратиться всего лишь в сезонную простуду. С такими прогнозами выступил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«У этого штамма более легкое течение и по сравнению с уханьским вариантом, из-за которого в начале пандемии было много смертей и последствий, — объясняет специалист в интервью изданию «Бизнес Онлайн». — Отчасти это связано с естественной эволюцией вируса, когда он постепенно утрачивает свою патогенность. Но на сравнительную легкость заболевания влияет и то, что «омикрон» распространяется на фоне сформировавшегося коллективного иммунитета. А на Западе он довольно высокий». Смертность при новом штамме в десять раз ниже чем при предыдущем варианте «короны» — дельте. Это также указывает на то, что вирус постепенно переходит в разряд сезонных, уверен Чумаков: «Так или иначе, коронавирус постепенно превращается в обычную простуду. Если посмотреть на уровень смертности и последствий «омикрона», то это сравнимо с тем, что обычно бывает в сезонные эпидемии не очень тяжелого гриппа или простудного заболевания, так называемой ОРВИ. Поэтому, например, в Англии решили вообще свернуть специальные ковидные ограничения и считать «омикрон» обычной простудой».

Говоря о том, будет ли распространение омикрона знаменовать конец эпидемии, ученый отмечает, что такой ход событий возможен, но для этого, как ни странно, надо поддаться вирусу: «Чем быстрее оставшиеся люди переболеют легко, тем раньше закончится вся эта пандемия и меньше шансов, что будет новая волна, — оптимистично утверждает Петр Чумаков. — А если сдерживать распространение «омикрона», то пандемия растянется еще на какой-то период времени, за который может появиться более злой штамм. И тогда может снова все полыхнуть».

Заметим, что цифры ежедневного прироста заболевших свидетельствуют: население, похоже, решило следовать совету вирусолога. Так, только в Югре за день выявлено чуть менее трех тысяч новых заболевших «короной». Число носителей омикрона, впрочем, ничтожное: 29 человек.