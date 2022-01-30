За год в России умерли почти полтора миллиона человек

Россия ставит антирекорды по естественной убыли населения: за 2021 год умерли 1 420 007 человек, и это самый большой показатель за всю современную историю страны. Данные публикует «Интерфакс», отмечая, что предыдущий максимум был зафиксирован в 2000 году, когда умерли 958,5 тысячи человек.

В 2021 году же формально численность населения снизилась не на указанные полтора миллиона, а только на 630 тысяч человек — согласно данным Росстата, показатели уравновесились за счет миграционного прироста: таким образом, на 1 января 2022 года численность населения РФ составила 145,5 миллиона человек.