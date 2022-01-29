Оборудование для обследования ЛОР-органов поступило в Голышмановскую больницу

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Голышмановскую больницу поступил современный видеориноларингоскоп – оборудование для обследования ЛОР-органов.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона рассказали, что риноларингофиброскоп установили во взрослой поликлинике, на нем уже проведено свыше десятка исследований. Такой аппарат здесь появился впервые. Для работы на оборудовании врачи прошли специальное обучение.

«Аппарат, действительно, замечательный. У него есть подсветка, изображение в высоком разрешении выводится на экран компьютера. С помощью видеориноларингоскопа можно выявить причины боли в горле, затрудненного дыхания, провести углубленное обследование. Он также помогает специалистам определиться с диагнозом в спорных случаях — можно провести фото- и видеофиксацию исследования и направить результаты в другие медучреждения для консультации», – рассказал врач-оториноларинголог Станислав Артеев.

Аппарат позволяет провести осмотр носа и носоглотки для получения точных данных о состоянии ЛОР-органов и сделать однозначные выводы о наличии или отсутствии патологии. Пройти его с помощью нового аппарата смогут более семнадцати тысяч жителей Голышмановского района.