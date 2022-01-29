16+
Логотип Сиапресс
USD  77,8174   EUR  86,6419  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?
Комментировать
0
Нужно ли сносить «Аврору»?
Комментировать
0
Боитесь ли вы заболеть омикроном?
Комментировать
0
Как вам традиционные ценности россиян, описанные Минкультом?
Комментировать
1
Вы ознакомились с реестрами традиционных ценностей и чуждых идей, созданными Минкультом?
Комментировать
1
Больше опросов

​«Тобольск 2030»: историческая столица Сибири получила новую программу развития

Соглашение о программе развития городской среды Тобольска подписано

​«Тобольск 2030»: историческая столица Сибири получила новую программу развития
Фото: admtyumen.ru

Тобольск в ближайшей перспективе ждут значительные позитивные изменения. В городе продолжатся работы по благоустройству и восстановлению исторических объектов. Программа «Тобольск 2030» будет воплощаться в жизнь на принципах софинансирования. Таковы условия трехстороннего соглашения, которое заключили правительство Тюменской области, компания «СИБУР Холдинг» и администрация Тобольска.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Наместника, передает пресс-служба губернатора региона. Под документом поставили подписи губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Программа станет продолжением совместной работы по благоустройству, развитию общественных пространств, повышению качества городской среды, которая была успешно начата в рамках программы «Тобольск 2020».

Александр Моор рассказал, что большой блок программы «Тобольск 2030» связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия. Старинные здания будут не только восстанавливать, но и давать им новую жизнь, что позволит создать новую экономику для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

«В рамках новой программы ставятся очень амбициозные задачи: набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который может дать Минстрой России, оценивая тот или иной город России. У Тобольска сегодня есть все перспективы, чтобы этого результата достичь», - отметил Владимир Якушев.

Стоит отметить, что по итогам программы «Тобольск 2020» было построено, отремонтировано, реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.


нравится (3) не нравится (0)
29 января в 20:30, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Более тысячи сургутян заразились ковидом за сутки 1158
  2. Сургутяне из дома на улице Захарова остались без отопления и света 1040
  3. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 875
  4. В Сургутском районе открылась гостиница для людей, попавших в тяжелую ситуацию 794
  5. Юный сургуянин поставил рекорд России 777
  6. Жители Югры заметили «странного голубя», который оказался цесаркой // ФОТОФАКТ 770
  7. В Югре поймали двух таксистов, незаконно торгующих алкоголем 757
  8. В Сургуте на обработку остановок пескосоляной смесью тратится 100 кубов материала ежедневно 733
  9. Хантымансиец попался на старую уловку и отдал аферистам более двух миллионов 674
  10. В доме на улице Ивана Захарова в Сургуте восстановили подачу тепла и света 604
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 6895
  2. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 5677
  3. ​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте 4206
  4. Врачи Сургута ищут автоволонтеров, готовых развозить терапевтов и педиатров по вызовам 4109
  5. ​«Травма» Сургута без смещения 3984
  6. ​В ДТП на Северной в Нижневартовске пострадал ребенок 3928
  7. ​США нужна война в Европе 3898
  8. ​Ситуация с сургутским травмцентром – тот самый случай, когда сор из избы выносить надо. Там большие проблемы с управлением 3679
  9. ​На восьми перекрестках Нижневартовска светофоры перестанут работать по ночам 3653
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 3447
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 29748
  2. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 11612
  3. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 11449
  4. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9188
  5. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 7985
  6. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 7864
  7. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 7764
  8. В Нижневартовске в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок 7729
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 7272
  10. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 7270

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика