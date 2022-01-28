Полиция пришла к ямальскому пенсионеру, который предложил Путину легализовать наркотики и проституцию

Пенсионер из Ноябрьска Федор Арико сообщил, что после его обращения на прямую линию президента РФ Владимира Путина к нему пришли полицейские. 65-летний мужчина предложил легализовать проституцию и легкие наркотики и спросил главу государства, возможно ли это. Свой визит к Арико сотрудники полиции объяснили тем, что должны взять у него объяснения после неожиданной просьбы.

«Я задал вопрос о легализации проституции и легких наркотиков, когда Путин отвечал на вопросы россиян. Вопрос был настолько нетрадиционный, что передали в ноябрьскую полицию», – сообщил пенсионер телеканалу «Ямал 1».

Федор Арико считает, что легализованная проституция позволит обезопасить женщин, создать официальные рабочие места и повысить собираемость налогов. А снятие запрета на некоторые виды легких наркотиков позволит, по мнению пенсионера, сократить число преступлений – в этом вопросе ямалец сослался на соответствующий опыт стран Европы.

Добавим, последняя прямая линия с Владимиром Путиным прошла в июне прошлого года.