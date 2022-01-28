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​Школы Тюменской области переведены на удаленный режим обучения

Дистанционное обучение в тюменских школах продлится до 12 февраля

​Школы Тюменской области переведены на удаленный режим обучения
Фото: pixabay.com

Школы и учреждения среднего профессионального образования Тюменской области переведены на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Такое решение принято оперативным штабом региона по профилактике распространения коронавируса в связи с ухудшением эпидситуации по COVID-19.

Также приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано для тренировки спортивных сборных команд региона. Кроме того, вузам рекомендовали перевести студентов на удаленный формат обучения.

На время удаленного обучения школьникам из льготной категории выдадут продуктовые наборы. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.

В Тюменской области по итогам третьей недели года заболеваемость среди взрослых выросла на 47,5 процента, среди людей старше 65 лет – на 29 процентов, в возрастной группе от 18 до 29 лет – на 75 процентов, среди детей – на 118 процентов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона из-за роста заболеваемости коронавирусом. Он предупредил о возможности взрывного роста числа заболевших из-за прихода нового штамма «омикрон». Глава региона призвал каждого не забывать о личной ответственности: «В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации. В такой период следует как можно меньше находиться в общественных местах».


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Сегодня в 14:49, просмотров: 24, комментариев: 0
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