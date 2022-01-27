Карантин для контактировавших с больными ковидом сократили с 14 до 7 дней

Роспотребнадзор сократил срок карантина для контактировавших с больными коронавирусом с двух недель до 7 дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы.

Исключение составят люди, которые уже получили постановление о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней. Им придется находиться на карантине до даты, указанной в этом документе.

Уточняется также, что тем, кто прошел полный курс вакцинации против ковида или переболел в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания уходить на карантин не нужно.

В последние дни в ХМАО резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в округе зарегистрировано уже 1 934 новых случая COVID-19. Это – абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных.