Новый коронавирус обнаружили китайские ученые

Группа китайских ученых, большинство из которых работают в университете Уханя, обнаружили у летучих мышей в ЮАР новый коронавирус. Коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2 и потенциально может нести опасность для человека, говорится в препринте статьи китайских ученых, размещенном на портале bioRxiv.

Коронавирус NeoCov является одним из ближайших родственников вируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром, и использует для проникновения в клетки легких летучих мышей рецептор ACE2. «Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», — отмечают исследователи.

Специалисты научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, которые ознакомились с выводами китайских специалистов, отметили, что в NeoCoV нет опасности для человека. «В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — заявили в пресс-службы центра ТАСС.

Напомним, с начала пандемии в мире распространялись британский вариант коронавируса «альфа», южноафриканский «бета», бразильский «гамма», индийский «дельта». Осенью 2021 года в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм коронавируса «омикрон», который быстро распространился по миру, в том числе в России.