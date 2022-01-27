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Предприниматели Югры стали чаще уходить от налогов

Взятки и налоговые махинации нанесли Югре ущерб в пять миллиардов

Предприниматели Югры стали чаще уходить от налогов
pixabay.com

Установленный ущерб от экономических преступлений, который в 2021 году выявили сотрудники полиции Югры, составил 4,7 млрд рублей. Информация об этом была озвучена на расширенном заседании коллегии в окружной полиции с участием губернатора Натальи Комаровой.

По данным начальника окружного УМВД Дамира Сатретдинова, в прошлом году задокументировано больше фактов уклонения от уплаты налогов. Также возросла сумма укрытых налоговых взносов и их возмещение. Из незаконного оборота изъято почти 100 тысяч литров алкоголя на общую сумму свыше 39,8 млн рублей.

В целом по итогам 2021 года в регионе отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, что соответствует общероссийским тенденциям. По уровню преступности Югра находится на 28 месте в стране и сохраняет наименьший уровень среди регионов УрФО. На протяжении года стабильно снижалось количество преступлений против собственности, в том числе разбоев, угонов и вымогательств.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 259, комментариев: 0
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