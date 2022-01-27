Капремонт и его качество жители Сургута смогут обсудить онлайн

В пятницу, 28 января, в 14.30 Югорский фонд капитального ремонта проведет онлайн-встречу с собственниками помещений в многоквартирных домах. Жители Сургута смогут задать вопросы, связанные с проведением капремонта и контролем качества работ.

«Онлайн-конференция будет проводиться на площадке Zoom.us. Присоединиться к ней можно с компьютера или смартфона, введя на сайте zoom.us идентификатор конференции 822 1119 0733 и код доступа 999175», - пояснили в пресс-службе фонда.

Напомним, что в этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в ХМАО направят более восьми миллиардов рублей. Работы проведут в 580 жилых зданиях.