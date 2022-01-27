Дачные кооперативы Сургута остались без света

Сегодня, 27 января, в 14 дачных кооперативах Сургута отключили электричество. Света не будет с 9.00 до 15.00. За это время специалисты должны сделать ремонт на трансформаторной подстанции.

«Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства. Всю необходимую информацию по отключениям жители Сургута могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный)», - говорится в сообщении компании.

Электричество отключат в «СОК-4», «Ручеёк-2», «Гвоздичка», «Кооператор», «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5», «Ручеёк-1», «Геологоразведчик», «СТ-7», «СНТ-3», «Магистраль», «Крылья Сургута», «Дзержинец».