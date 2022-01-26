В сеть слили «живое» пение Ольги Бузовой

Известная российская певица Ольга Бузова, чья карьера началась с реалити-шоу «Дом-2», показала, как она поет без фонограммы. Выступление артистки прошло на фестивале VK FEST. Во время исполнения одной из песен у нее внезапно отключился микрофон, и Ольге пришлось петь вживую, пишут СМИ. При этом осталось неизвестно, осознала ли певица, что у нее отключилась фонограмма и зрители слышат ее настоящий голос.

Видео выступления слили в сеть, и россиянам оно не очень понравилось. Они отметили, что голос Ольги Бузовой звучал непривычно. Она словно задыхалась и с трудом произносила текст песни.

«А я еще ничего пою», «Она рэп читает? Кто ей сказал, что она может петь?», «Артисты, которых мы заслужили», - так россияне оценили выступление артистки.

«В защиту Оли можем сказать, что петь и одновременно танцевать — действительно очень сложно», - прокомментировал видеозапись телеграм-канал «Forwarded from Закулисье».