Тюменские школы обеспечат безопасной цифровой инфраструктурой

Более 500 зданий школ в Тюменской области оснастят современной цифровой инфраструктурой. Ученые заведения обеспечат безопасным доступом к государственным информационным системам и к сети Интернет. Для этого производится модернизация структурированных кабельных систем и локально вычислительных сетей, организовывается система видеонаблюдения и Wi-Fi сети для организации учебного процесса. Все это в совокупности обеспечит безопасность образовательного процесса.

«В 2021 году проведено проектирование ИТ-инфраструктуры в 504 зданиях общеобразовательных организаций Тюменской области, в 136 из них работы уже закончены. В оставшихся 368 зданиях городских и районных школ необходимая цифровая инфраструктура будет сформирована в этом году. Все технические требования к ИТ-инфраструктуре общеобразовательных организаций закреплены стандартом "Цифровая школа"», - рассказал заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Отметим, что работы ведутся в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», куратором которого в регионе выступает региональный департамент информатизации.