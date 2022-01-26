Спортивные секции для детей в Сургуте закрыли на две недели

В Сургуте приостановлена работа спортивных секций на две недели – с 24 января по 5 февраля. Запрет касается занятий всех видов спорта, которые проводят в муниципальных учреждениях города, рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией практически до 600 человек в день, тренировочный процесс в учреждениях физкультурно-спортивной направленности и спортивной подготовки приостановлен на 14 дней, это касается несовершеннолетних», – объяснила замдиректора департамента.

Вместе с тем, совершеннолетние сургутяне продолжат посещать занятия спортом при определенных условиях: наличия сертификата о прохождении вакцинации, ношения маски и соблюдения дистанции.

Также в Югре продлили запрет на физкультурные и спортивные мероприятия регионального, межмуниципального и муниципального уровней до 28 февраля.