В ХМАО накануне выявили 1113 заболевших COVID-19

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 1 113 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту остается Сургут, где выявлено 542 зараженных. Также в тройке Нижневартовск (100) и Ханты-Мансийск (90). Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 105 735.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 43, с симптомами ОРВИ – 1067, в бессимптомной форме заболевания – 3.

Выздоровели за весь период пандемии — 94 069 человек. Умерли за сутки шесть югорчан, общее число летальных случаев – 2 148.