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В Сургуте закупили снегоуборочную технику на 30 млн рублей

Автопарк сургутских коммунальщиков пополнился снегоуборочной техникой на 30 млн рублей

В Сургуте закупили снегоуборочную технику на 30 млн рублей
администрация Сургута / instagram.com

В Сургуте закупили 7 единиц техники на сумму более 30 млн рублей. В их числе оказался снегопогрузчик стоимостью 7,5 млн рублей, производительностью до 600 кубов в час. Этот снегопогрузчик станет четвертым в автопарке «Дорремтеха» и скоро выйдет на дороги Сургута.

Технику приобрели за счет средств дорожной организации. На сегодня в распоряжении предприятия находится около 100 единиц техники. «Дорремтех» планирует в этом году закупить еще 5 специальных машин общей стоимостью более 25 млн рублей.

Подрядные организации Сургута ежедневно выходят на расчистку дорог от снега в две смены, сообщили в пресс-службе города. За сутки проезжую часть убирают до 300 единиц техники. За 24 января на полигоны вывезли более 17 тысяч кубов снега. Большая часть снегоуборочных работ выполняется в ночное время, когда на дорогах минимальный поток автомобилей.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 363, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 10:52
Интересно сколько эта хрень на самом деле стоит
Местный Швондер.
Сегодня в 11:09
Очень похожий СНП-17 в Ынтырнетах стоит 5,25 млн.р (7,5 - 5,25 = 2,25)
Местный
Сегодня в 11:19
СНП-18 цена в Ынтырнетах - 5,5 млн.руб (7,5 -5,25 = 2)
Сергей Б
Сегодня в 12:11
Короче говоря, десять лямов из тридцати слямзили. Хороший бизнес.
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