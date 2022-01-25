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Задержан один из подозреваемых в ограблении дома вдовы Градского

Полиция задержала подозреваемого в краже 100 миллионов у вдовы Градского

Задержан один из подозреваемых в ограблении дома вдовы Градского
pixabay.com

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении дома Марины Коташенко, вдовы композитора Александра Градского. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Всего, по данным правоохранительных органов, в ограблении участвовали три человека.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС.

По данным источника РИА «Новости», мужчину задержали на станции метро «Менделеевская» при помощи системы распознавания лиц. Собеседник агентства уточнил, что задержанным оказался выходец одной из стран СНГ, живущий в Москве с 2011 года.

Напомним, ограбление дома вдовы Александра Градского произошло 16 января в Наро-Фоминском городском округе. у Марины Коташенко похитили деньги и имущество общей стоимостью 100 млн руб. При этом женщина обратилась в полицию лишь спустя семь часов после ограбления дома, что способствовало появлению версий об инсценировке преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 185, комментариев: 0
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