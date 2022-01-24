Налог на вклады коснется россиян с депозитами меньше миллиона рублей, пишет РБК

По итогам 2021 года налог на доходы со вкладов свыше 1 млн рублей затронет россиян с меньшими сбережениями. Его начислят, если вкладчики размещали средства под растущие процентные ставки и заработали более 42,5 тыс. рублей, выяснил РБК.

Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Но за год ключевая ставка ЦБ удвоилась, за ней выросли и процентные ставки по депозитам в банках.

По словам опрошенных экспертов, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Например, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в итоге составит 45,5 рубля.

Налог на доходы со вкладов от 1 млн рублей был введен в начале 2021 года, но в 2022 году он будет платиться впервые. Размер налога рассчитает ФНС по данным, предоставленным банками.

В банках оценивают долю вкладчиков с депозитами от 1 млн рублей в пределах от 5% до 30%. По подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 000 рублей.