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​Российские ученые показали, как выглядит «омикрон»

Опубликованы снимки омикрон-штамма COVID-19

​Российские ученые показали, как выглядит «омикрон»
Фото: Роспотребнадзор РФ

Ученые Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимка омикрон-штамма COVID-19. Для проведения исследования они в лабораторных условиях заразили вирусом культуру клеток Vero E6 (эпителий почки африканской зеленой мартышки).

Рассмотреть клетки в электронном мирокскопе удалось на шестые сутки. «В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции», — цитирует сообщение Роспотребнадзора РФ РБК. Кроме того, специалисты подчеркнули, что состояние клеток, зараженным штаммом «омикрон», соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.

В социальных сетях санитарного ведомства опубликована инструкция, с помощью которой можно понять , в чем отличие «омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса.

- У «омикрона» инкубационный период значительно короче — от 2 до 5 дней. У предыдущего варианта коронавируса он составлял в среднем 6-8 дней.

- «Омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее «дельта». Человек, заболевший вариантом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

- Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы «омикроном», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

- По сравнению с предыдущими вариантами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

- В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

- Механизмы передачи «омикрона» такие же, как у предыдущих вариантов — воздушно-капельный. Капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 200, комментариев: 0
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