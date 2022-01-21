Стартовал набор на обучение в Школе имиджа & стиля «Элегантный возраст»

В Тюмени продолжает работать Школа имиджа & стиля «Элегантный возраст». В декабре участницы Благотворительного фонда «Старшее поколение» показали чудеса преображения на праздничной фотосессии, посвященной выпускному мероприятию. А уже с 18 января стартовал новый набор участниц в «волонтеры красоты».

«Будущие бьюти-добровольцы не только получат более глубокие знания в вопросах моделинга, визажа и стиля и применят их на практике, но и смогут попасть в ряды наставников и ввести новичков в мир моды и изящества. Активисты красоты поделятся полученными знаниями со сверстниками по месту их проживания, а также с маломобильными представителями старшего поколения», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Если вы хотите учиться, найти единомышленников и быть частью отличной команды, тогда добро пожаловать в ряды самых стильных волонтеров – записаться, а также узнать подробности можно по телефону: +7 (3452) 51-77-05 или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» .

Напомним, что организаторы Школы – благотворительный фонд «Старшее поколение» и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».