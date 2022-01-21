Александр Моор призвал к совместной борьбе с онлайн-мошенниками

В 2022 году в Тюменской области на профилактику правонарушений и безопасность на дорогах направят 850 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании коллегии УМВД России по региону.

«В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, реализация программ по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками будет продолжена. На эти цели в областном бюджете предусмотрено около 850 миллионов рублей», – отметил глава региона.

Александр Моор также акцентировал внимание на теме мошенничеств: «Сегодня от уловок злоумышленников никто не застрахован. В группе риска, конечно, люди старшего поколения. Преступники все время совершенствуют свои методы. Поэтому так необходим упор на профилактику. Предупреждением этого вида мошенничества должна заниматься не только полиция, но и банки, СМИ, общественность и органы власти».

В целом, по словам губернатора, региональные государственные программы правоохранительной направленности, разработанные совместно с органами внутренних дел, активно реализуются в Тюменской области. Одним из важнейших результатов – снижение уровня преступности на 100 тысяч населения снизился на 2,8 процента.