В 2021 году провести зимние каникулы в нашей стране решили на 75% больше иностранцев

Провести зимние каникулы в нашей стране в 2021 году решили на 75% больше иностранцев. Самый большой интерес аналитики оператора зафиксировали у представителей Таиланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее. На втором месте находятся гости из Азербайджана – из этой страны к нам отправилось в 21 раз больше визитеров. Замыкают тройку ОАЭ, показавшие семикратный прирост роумеров.

При этом, по общему числу гостей из-за рубежа второй год подряд первое место удерживает Китай. Наряду с Поднебесной в пятерку стран по этому показателю также входят США, Турция, Таиланд и Израиль.

В целом, в этом году зимнюю Россию посетило на 75% больше иностранцев. По данным пресс-службы оператора, они стали активно приезжать в РФ уже с 26 декабря, чтобы провести здесь длинные новогодние праздники. При этом, по мере приближения крещенских морозов, предпочитали вернуться домой.

Сами россияне также охотно осваивали дальние направления. Так, число путешественников выросло в 2 раза по сравнению с 2020 годом, на что повлияли вакцинация и открытие границ части государств. Самыми востребованными странами у наших соотечественников стали Украина, Беларусь, Узбекистан, Турция, Казахстан и Египет. Последний возглавил рейтинг по передаче данных в роуминге – здесь туристы скачали больше всего трафика.

Наиболее предпочитаемым приложением у россиян за границей стал Instagram, на втором месте – YouTube. Cреди мессенджеров лидирует WhatsApp.