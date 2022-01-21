Молодым испанцам будут платить по 250 евро в месяц, чтобы они съехали от родителей

Власти Испании решили выплачивать пособие живущим с родителями молодым людям, чтобы помочь им переехать в собственное жилье. Размер ежемесячной выплаты составит 250 евро (почти 22 тыс. руб.), пишет Reuters.

Рассчитывать на пособие могут жители страны младше 35 лет, чей доход не превышает 24 318 евро в год. Субсидия будет выплачиваться в течение двух лет. Министр транспорта Ракель Санчес считает, что нововведение станет «важным шагом на пути к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».

По официальной статистике за 2020 год, в Испании 55% людей в возрасте 25-29 лет живут с родителями. Это один из самых высоких показателей в Европе. А 29% испанцев до 25 лет и вовсе имеют статус безработного. Средняя зарплата молодых людей в Испании составляет около 970 евро в месяц. При этом стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мадриде или Барселоне без учета коммунальных услуг составляет примерно 700 евро в месяц.