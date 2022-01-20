Представители ЦБ РФ предложили запретить криптовалюту и майнинг в стране

Центробанк РФ предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории статьи. Доклад с данным заявлением опубликован на сайте банка. Представители ЦБ высказали опасение по поводу криптовалют: якобы они могут угрожать благосостоянию жителей страны, стабильности отечественной финансовой системы и быть связаны с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.

Среди предложений ЦБ: