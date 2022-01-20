Эксперты назвали самые распространенные пароли в 2021 году

Пароли, которые представляют собой простые последовательности букв и цифр, стали самыми распространенными в 2021 году в рунете. Верхние строчки рейтинга занимают комбинации qwerty123, qwerty1 и 123456, четвертое место у пароля a11111, пятое - у 123456789. Об этом со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI пишут «Известия».

Для учетных записей в доменных зонах .ru и .ру наиболее распространены пароли qwerty123, qwerty1 и 123456. Следом идут пароли asdasd и 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

Среди кириллических паролей лидируют комбинации «йцукен», «пароль», «любовь» и «привет». Следом идут пароли «наташа», «максим» и «марина». Завершают десятку самых распространенных паролей слова «люблю», «андрей» и «кристина».

Сервис проанализировал 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн попавших в общий доступ в 2021 году. По итогам анализа только 3,5% паролей оказались сложными и только 16,5% были длиннее десяти знаков.