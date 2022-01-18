Сроки карантина по коронавирусу сократили в России до 7 дней

Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократились в России с 2 недель до 7 дней. Об этом на совещании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан», — сказала чиновница.

Она добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией, и сроки могут быть скорректированы в случае необходимости.

Татьяна Голикова также отметила, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 42 регионах России, при этом им чаще всего болеют непривитые — на их долю приходится 68,9% случаев. Рост числа заражений ковидом наблюдается в 67 регионах, новый штамм доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.