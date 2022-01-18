СМИ: на свободу может выйти экс-глава охраны ЮКОСа, отбывающий пожизненный срок

Экс-глава отдела экономической безопасности нефтекомпании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряд других преступлений, рассчитывает на возможность смягчения приговора или даже помилование, пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, близкого к расследованию преступлений, которые вменялись в вину Пичугину, эта возможность сейчас обсуждается в «Лефортово». При этом заключенный категорически отказывается общаться с правозащитниками, которые могут быть аффилированными со СМИ, чтобы не сорвать сделку со следствием, считает издание.

По мнению автора материала, Алексей Пичугин мог согласиться помочь силовикам в установлении заказчика ряда убийств, к которым он причастен. Заключенный письменно отказался от положенных ему по закону встреч с правозащитниками.

Напомним, Мосгорсуд признал Алексея Пичугина организатором совершенных в 1998–2002 годах заказных убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его супруги, гендиректора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой и Николая Федотова — водителя главы нефтяной компании East petroleum handelsgas GmbH. Пичугин отсидел под арестом и в заключении уже 18 с половиной лет. Он трижды подавал прошение о помиловании, все их отклонили.