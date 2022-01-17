В РПЦ составили молебен «об одержимых компьютерной страстью»

Синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила и передала на рассмотрение синоду в 2021 году молебен об одержимых компьютерной страстью. Об этом сообщается на официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии.

Создание молитвы прокомментировал зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет «Секрет фирмы».

«Одержимость компьютерными играми как негативное явление не вызывает никаких сомнений. Преодоление любой зависимости: наркотической, алкогольной или любой иной, которая есть в нынешнем обществе, требует и духовных усилий. В том числе и молитвенной поддержки для тех, кто считает себя верующими. И наличие молитвы для людей с такой зависимостью вовсе не лишнее», – сообщил изданию Кипшидзе.

Всего в 2021 году синодальная богослужебная комиссия составила и отредактировала 39 служб и чинопоследований. Помимо молебного пения об одержимых компьютерной страстью в списке есть особые молитвы об успешной хирургической операции, по случаю окончания учебы в школе и вузе, поиска работы и перед сдачей экзаменов.