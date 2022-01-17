За сутки в Югре зарегистрировано 253 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах Югры зарегистрировано 253 новых случая COVID-19. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (65), Нижневартовск (53) и Нефтеюганск (36).

«На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе региона.

Под наблюдением у медиков остаются 6 031 югорчан. Состояние 49 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев выросло до 2 097. За сутки от ковида скончались четыре человека.