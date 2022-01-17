В соседнем с Югрой регионе выявлен омикрон-штамм

В Свердловской области выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон. Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России», - говорится в сообщении. В регионе введены противоэпидемические мероприятия с заболевшими и теми, кто с ними контактировал.

Отметим, что в Югре утвержден план действий, направленный на предотвращение распространения нового штамма COVID-19. Подписано соответствующее постановление губернатора, передает ТАСС. В частности, планируется усилить санитарно-карантинный контроль в отношении прямых рейсов из зарубежных стран, развернуть дополнительные ПЦР-лаборатории в удаленных поселениях, создать резерв медоборудования и обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей. Ранее главный врач региона Алексей Добровольский сообщал, что медицинские учреждения округа готовы к приходу омикрона.