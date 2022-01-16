Крещенские купания в этом году лучше отменить

К вопросу крещенских купаний в этом году следует отнестись с предельной осторожностью: если есть возможность отменить их, лучше отменить. Таков посыл РПЦ — глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что причиной остается ковид.

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности, — цитирует священника РИА Новости. — Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать». Попутно митрополит напомнил, что необходимо сделать прививку от коорнавируса.

Напомним, что купания на реке в Сургуте в этом году вовсе отменили — впрочем, не из-за ковида: купели по-прежнему доступны на территориях храмов. Лед на реке этой зимой слишком тонкий, может не выдержать наплыва желающих, объяснили в управлении по делам ГО и ЧС города.