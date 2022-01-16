План миссии ОДКБ в Казахстане разработал Путин и Лукашенко, утверждает последний

Весь план миссии ОДКБ в Казахстане был разработан всего за час — об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав его авторами себя и российского лидера Владимира Путина.
«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа, — рассказал Лукашенко на встрече с белорусскими миротворцами. — Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний».
Напомним, что ОДКБ направила миротворческие силы в Казахстан 6 января — попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Спустя неделю он же заявил он начавшемся выходе миротворцев с территории страны.
Касым-Жомарт Токаев сбежавший в Лондон попросил британское правительство выслать в Казахстан силы ОДКБ – внутренние силы колоний, предназначенные для наведения порядка в колониях.
Из британского правительства позвонили Путину. Путин позвонил Лукашенке.
Дальше все было как рассказал Лукашенко.