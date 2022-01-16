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​Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России

Испытания детской вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшее время

​Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России
Фото: ТАСС

Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время: об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования, — заявил он в разговоре с журналистами. — Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать».

Напомним, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований подали в Минздрав еще в конце прошлого года. Процедура клинических испытаний займет три месяца.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 454, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:54
Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России – на детях.

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!»
Сергей Б
Сегодня в 11:55
Ну чё, будем ждать воробья.
Александр Наумов
Сегодня в 13:58
лет через пять-семь, будут сажать тех кто сейчас этот беспредел вводит в норму. Дело врачей от 1948 года покажется цветочками
Сергей Б
Сегодня в 14:30
Наумов точно воробья ждет чтобы повторить.

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких из полей
Прилетает Воробей.

Взял и клюнул Таракана —
Вот и нету великана.

То-то рада, то-то рада
Вся российская семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!

Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!

А потом все снова вернется на круги своя. Интересно, почему?
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