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​Александр Лукашенко вручил цветы человеку без рук

Президент Белоруссии Лукашенко попытался вручить букет паралимпийцу без рук

​Александр Лукашенко вручил цветы человеку без рук
Фото: instagram.com/aliaksei_talai

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение» попытался вручить букет цветов паралимпийскому чемпиону Алексею Талаю. Неловкое видео распространяется в Сети и вызывает недоумение интернет-пользователей.

На кадрах видно, как Лукашенко, уходя со сцены с букетом, почему-то решил отдать цветы участнику церемонии, у которого нет рук. Поняв, что мужчина не может принять подарок, президент попытался положить букет на него. Выручил Лукашенко стоящий рядом мужчина, который придержал цветы, чтобы они не упали. Освободив руки, президент похлопал инвалида по плечу и спешно ушел.

Неловкий момент не попал в трансляцию церемонии на белорусском телевидении. А на странице Алексея Талая в инстаграме выражена благодарность президенту за награду.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 300, комментариев: 0
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