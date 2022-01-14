На Сахалине пропавшую в метель девочку нашли в собачьей будке

В городе Углегорск на Сахалине спасатели и волонтеры всю ночь 14 января искали 10-летнюю девочку, пропавшую во время метели. Она ушла из школы, но домой так и не вернулась. Участники поисковой операции проверяли подвалы и чердаки, осматривали коллекторы и подъезды, опрашивали местных жителей. Все это время бушевала сильная метель.

Родители ребенка рассказали полицейским, что она очень любит животных. А несколько опрошенных жителей вспомнили, что видели, как вечером девочка играла с собакой. Поисковики стали проверять дворы и дома, где есть собаки. Уже утром один из волонтеров заглянул в собачью будку в полукилометре от дома ребенка и нашел там девочку в обнимку с псом.

Школьницу доставили в медучреждение. С ней все оказалось в порядке. Выяснилось, что девочка испугалась метели и забралась в будку, чтобы переждать непогоду. Собака помогла ей не замерзнуть.