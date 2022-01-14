В Ельцин Центре Екатеринбурга испортили картину ученицы Казимира Малевича

В Екатеринбурге вандал испортил картину стоимостью 75 млн рублей. Речь идет о полотне ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи, представленной на выставке в Ельцин Центре.

Неизвестный подрисовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на картине. «К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, и поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен. У левой фигуры на лице также зафиксирована мелкая выкрошка красочного слоя до нижележащего», — отметили в издании The Art News Paper.

Поскольку полотно не было покрыто защитным лаком, чернила проникли в краску. Реставрация картины обошлась в 250 тыс. рублей.

В полиции отказались возбуждать дело факту порчи имущества, посчитав, что картина не утратила своих свойств. Министерство культуры обратилось в прокуратуру, чтобы все-таки наказать вандала.