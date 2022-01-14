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Рассмотрение в Госдуме законопроекта о QR-кодах отложено, заявила Голикова

Правительство и «Единая Россия» отложили рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах

Рассмотрение в Госдуме законопроекта о QR-кодах отложено, заявила Голикова
скрин / government.ru

Правительство РФ совместно с партией «Единая Россия» отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Причина - в эпидемиологической ситуации в России, заявила в пятницу, 14 января, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», - цитирует Голикову ТАСС.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах может быть отложено. Главная причина, по его словам, заключается в неготовности граждан воспринимать этот закон.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 317, комментариев: 0
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