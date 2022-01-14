Родственники погибших в Вильнюсе в 1991 году подали в суд на Горбачева

Родственники жителей Вильнюса, погибших при столкновении с советскими военными в январе 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По данным Reuters, иск поступил от шестерых литовцев. Они утверждают, что Горбачев не смог остановить военную операцию, которая привела к смерти их близких.

«Мы представили доказательства того, что президент [Михаил Горбачев] руководил армией [СССР], но не предпринял действий для предотвращения запланированных преступных действий и не остановил международное преступление», — говорится в заявлении истцов.

Подача иска приурочена к 31-й годовщине событий в Вильнюсе. Тогда 13 января 1991 года произошло столкновение между сторонниками независимости Литвы и советскими военными, погибли 14 человек, 700 получили ранения.