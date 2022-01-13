В Росгвардии Югры сообщили о полной вакцинации своих сотрудников против ковида

Все сотрудники управления Росгвардии по ХМАО – Югре прошли вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса, заявил начальник ведомства Евгений Симаков.

«У нас 100% вакцинацию прошли все сотрудники, военнослужащие, гражданский персонал, и сейчас идет период ревакцинации. На сегодняшний день у нас 100% сотрудников, военнослужащих, которые подлежат ревакцинации, прошли эту процедуру», - цитирует Симакова «Интерфакс-Урал».

По его словам, из-за ударной вакцинации росгвардейцы получили «определенный знак». «На здание вешается, что все граждане в этом здании провакцинированы», - добавил Евгений Симаков.

Ранее в оперштабе ХМАО сообщили, что первым компонентом вакцин против коронавируса в округе привились 844 тысячи человек, завершили вакцинацию 804 тысячи.