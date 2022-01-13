За рождение первого ребенка россиянки получат 524,5 тысячи рублей

С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка будет проиндексирован на 8,4 процента и составит 524,5 тысячи рублей.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей», - цитирует ТАСС пресс-службу Минтруда РФ.

В этом году пособия и социальные выплаты, не связанные с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4 процента. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки. Выплаты вырастут для 16 млн человек.