Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%. Об этом стало известно в ходе его совещания с членами правительства 12 января.

«Предлагаю <...> проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции <...>, на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательной цифры по инфляции пока нет», — заявил Владимир Путин.

Обещанная президентом индексация пенсий на 8,6% будет проведена с 1 января, «задним числом», отметила заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Ожидается, что размер средней пенсии в России вырастет на 1 400 рублей.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1 400 рублей», – добавила чиновница.