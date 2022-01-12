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​«Почему нет пельменей?». Губернатор Подмосковья потребовал изменить меню в школьных столовых

Губернатор Московской области поручил подчиненным решить вопрос с пельменями в школах

​«Почему нет пельменей?». Губернатор Подмосковья потребовал изменить меню в школьных столовых
pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился из-за того, что в школьных столовых региона нет пельменей. Он поручил чиновникам проработать этот вопрос и выразил готовность выделить на это средства из бюджета.

Тема с пельменями обсуждалась на заседании правительства региона. «А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школе, и все хотели пельменей. А почему нет пельменей?» — спросил Андрей Воробьев после завершения доклада министра образования Ильи Бронштейна.

Чиновник пояснил, что школы не могут готовить пельмени из-за санитарных норм, поскольку это «продукт повышенного риска».

Глава Подмосковья поручил министру образования «разобраться с Роспотребнадзором». «Если дети хотят пельменей, дайте им пельменей», — добавил он.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 227, комментариев: 0
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