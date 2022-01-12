Телеведущий Михаил Зеленский скончался на отдыхе

46-летний телеведущий телеканалов «Россия 24» и «Россия-Культура» Михаил Зеленский скоропостижно скончался на отдыхе в Доминикане. Информацию об этом подтвердили в посольстве России в Венесуэле и руководство ВГТРК.

«Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного», — сказала пресс-секретарь посольства Алина Иванова ТАСС.

Причина смерти телеведущего не сообщается. Однако, по данным СМИ, у мужчины случился инсульт.

Михаил Зеленский ранее вел программу «Вести» на телеканале «Россия», с 2006 года был ведущим на «России-24», а также работал на телеканале «Россия-Культура».