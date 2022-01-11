Российские операторы обеспечат бесплатную мобильную связь для граждан на время ЧП в Казахстане

Российские абоненты операторов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2 могут бесплатно пользоваться мобильной связью во время чрезвычайного положения в Казахстане. Инициатива касается входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе, и будет действовать с 12 по 19 января 2022 года.

По сообщениям Минцифры РФ, это позволит российским абонентам держать связь с родственниками и получать оперативную помощь от ведомств по вопросам пребывания в республике.

«Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента», – комментирует пресс-служба министерства.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. Все, кто находился в роуминге на территории страны, могут потребовать перерасчет средств для будущей оплаты услуг.